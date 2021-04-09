Власти Краснодара рассказали, куда жаловаться на ямы на дорогах и отключенные фонари
В администрации Краснодара 9 апреля сообщили, что на сайте мэрии заработала «Платформа обратной связи»
В пресс-службе мэрии 9 апреля рассказали, что раньше сотрудники администрации города в ручном режиме мониторили соцсети в поисках жалоб на благоустройство города.
В конце марта в тестовом режиме заработал сервис для онлайн-подачи жалоб властям Краснодара. Рассказать о яме на дороге, неработающем светофоре или отсутствии освещения на улице теперь можно в специальном окне на главной странице сайта мэрии.
Для того, чтобы направить обращение, нужно зарегистрироваться на сервисе «Госуслуги», а к жалобе прикрепить фотографию с нарушением.
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Все материалы проверит модератор и направит сообщение в соответствующий департамент или управление администрации города. За каждым структурным подразделением закреплен сотрудник, он обработает жалобу и отправит ответ в личный кабинет пользователя на «Госуслугах».
9 апреля «Платформа обратной связи» заработала в полноценном режиме. Обращение через ПОС носит официальный характер — то есть чиновники будут в обязательном порядке реагировать на сообщения.
Напомним, на одной из прошлых планерок глава Краснодара Евгений Первышов призвал сотрудников администрации пересмотреть подход к работе и перестроить систему общения с горожанами. Мэра возмутило то, что вместо уборки камня с дороги, о чём попросили горожане в письменном обращении, чиновники пересылали бумаги друг другу.