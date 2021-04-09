Власти Краснодара рассказали, куда жаловаться на ямы на дорогах и отключенные фонари

В администрации Краснодара 9 апреля сообщили, что на сайте мэрии заработала «Платформа обратной связи»

В пресс-службе мэрии 9 апреля рассказали, что раньше сотрудники администрации города в ручном режиме мониторили соцсети в поисках жалоб на благоустройство города.

В конце марта в тестовом режиме заработал сервис для онлайн-подачи жалоб властям Краснодара. Рассказать о яме на дороге, неработающем светофоре или отсутствии освещения на улице теперь можно в специальном окне на главной странице сайта мэрии.