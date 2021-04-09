В выходные на Кубани будет дождливо и прохладно

Синоптики представили прогноз погоды в Краснодарском крае на 10 и 11 апреля

По данным сервиса «Яндекс.Погода» , все выходные в Краснодаре будет дождь. Дневная температура — 7 °С. Ветер лёгкий — 3 м/с, порывы могут достигать 7 м/c.

В целом по краю, включая Черноморское побережье, 10 апреля также ожидается дождливая погода, в горных и предгорных районах — с мокрым снегом, ночью и утром местами возможны сильные осадки. Ночью похолодает до 1-6 °С, днем будет около 12 °С. Ветер — 5-10 м/с, порывы 12-14 м/с, в Новороссийске — 18-23 м/с.

11 апреля прогнозируют на Кубани кратковременные дожди. В ночь на воскресенье столбики термометров опустятся до 3-8 °С, днем потеплеет до 10-15 °С. Ветер 4-9 м/с, днем порывы 12-14 м/с, в Новороссийске — до 20 м/с, сообщили в Краснодарском гидрометцентре.

Напомним, 7 апреля в Краснодарском крае воздух прогрелся до 23 °С, однако накануне синоптики предрекли понижение температуры до 4 °С.