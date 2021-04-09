В Новороссийске мужчина в одних трусах попал на территорию школы и бегал с булыжником в руках

Краснодарский край

Распечатать

9 апреля стало известно, что новороссийской школе силовики задержали мужчину в одних трусах и с кирпичом в руках

Инцидент произошел утром 8 апреля, его сняли на видео очевидцы. В обед 9 апреля видеозапись опубликовал телеграм-канал «Новороссийск Новости».

На кадрах видно, как мужчину в одних трусах пытаются задержать силовики. Он прячется от них на лестнице в подвальное помещение, а затем выбегает оттуда с криками и камнем, поднятым над головой. Мужчину скрутили три росгвардейца. Они повалили его на землю и начали бить.

Читайте также:

В пресс-службе ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю рассказали порталу Юга.ру, что сигнал из школы № 29 поступил в ведомство около 10:30. Силовики, которые прибыли на место происшествия, попытались задержать мужчину, но он сопротивлялся, не реагировал на замечания и пытался скрыться. Его задержали и передали в полицию.

Ранее Юга.ру писали, что в бильярдной под Краснодаром пьяный посетитель гонялся за незнакомыми людьми с кием в руке. А пьяный мужчина в боулинг-клубе Краснодара отказался платить за счет и подрался с персоналом заведения.

Драки Новороссийск Происшествия Росгвардия Школа

Новости

Казаки высекли нагайкой должника в Анапе. А потом сказали, что снимали фильм
В Новороссийске мужчина в одних трусах попал на территорию школы и бегал с булыжником в руках
Ремонт спортшколы в Майкопе за 75 млн рублей пообещали закончить в этом году
В Сочи застройщик вырубил краснокнижные деревья, чтобы построить парковку
В центре Краснодара на проезжей части загорелся автомобиль
В Сочи вновь открыли для туристов Белые скалы

Лента новостей

Русская женщина и ее профессиональные защитники
Сегодня, 14:20
Русская женщина и ее профессиональные защитники
Как в России запрещают музыку
«Честно скажу, мне не стыдно»
7 апреля, 12:45
«Честно скажу, мне не стыдно»
Первышов дал оценку своей работе на посту мэра Краснодара
Как Малевич и Кандинский покорили космос раньше Гагарина
7 апреля, 08:01
Как Малевич и Кандинский покорили космос раньше Гагарина
И при чем здесь Краснодар

Реклама на портале