В Новороссийске мужчина в одних трусах попал на территорию школы и бегал с булыжником в руках

9 апреля стало известно, что новороссийской школе силовики задержали мужчину в одних трусах и с кирпичом в руках

Инцидент произошел утром 8 апреля, его сняли на видео очевидцы. В обед 9 апреля видеозапись опубликовал телеграм-канал «Новороссийск Новости». На кадрах видно, как мужчину в одних трусах пытаются задержать силовики. Он прячется от них на лестнице в подвальное помещение, а затем выбегает оттуда с криками и камнем, поднятым над головой. Мужчину скрутили три росгвардейца. Они повалили его на землю и начали бить.

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В пресс-службе ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю рассказали порталу Юга.ру, что сигнал из школы № 29 поступил в ведомство около 10:30. Силовики, которые прибыли на место происшествия, попытались задержать мужчину, но он сопротивлялся, не реагировал на замечания и пытался скрыться. Его задержали и передали в полицию.