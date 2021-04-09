В Энеме мужчина насильно запер женщину в квартире. Она пыталась сбежать и погибла

В Адыгее 8 апреля осудили местного жителя, который насильно удерживал женщину в квартире

22 декабря 2018 года 33-летний житель Энема пригласил в гости знакомую к себе в квартиру на четвертом этаже по улице Красной. Она пробыла у него до вечера, а когда женщина захотела уйти, он запер дверь и отказался ее выпускать.

Женщина попыталась выбраться из квартиры, но мужчина ударил ее несколько раз по лицу. Тогда она перелезла через балкон и попыталась спуститься вниз, но сорвалась. Она получила травмы и скончалась на месте происшествия.

Суд приговорил мужчину к 5,6 годам колонии общего режима по ч. 3 ст. 127 УК РФ (Незаконное лишение свободы, повлекшее смерть по неосторожности), сообщили 8 апреля в пресс-службе СУ Следственного комитета РФ по Республике Адыгея.