В Краснодаре машина фиксации нарушений ПДД заехала на встречку, чтобы развернуться на перекрестке

Краснодарский край

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В соцсетях 6 апреля появилось видео, на котором автомобиль видеофиксации нарушений правил парковки нарушил ПДД в центре Краснодара

Камера видеорегистратора 6 апреля засняла, как автомобиль видеофиксации нарушений правил парковки нарушил правила дорожного движения. Инцидент произошел на перекрестке улиц Седина и Гимназической, видео опубликовали в паблике «Типичный Краснодар».

На кадрах видно, как спецмашина свернула с Седина направо под «кирпич», а затем проехала вдоль пешеходного перехода. Развернувшись таким образом на 360°, нарушитель остановился перед потоком транспорта, который стоял на Гимназической на красном сигнале светофора. Когда загорелся «зеленый», автомобиль направился в сторону женской консультации № 1.

Автожурналист Евгений Мельченко прокомментировал порталу Юга.ру, что нарушителем ПДД оказался не автомобиль специальных ведомств, которые могут в крайних случаях по служебной необходимости пренебрегать правилами.

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«А вот разворот на пешеходном переходе — это однозначно штраф, ст 12.16 КоАП РФ [Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги]», — уточнил автоэксперт.

Так как машина заехала под дорожный знак 3.1 «Въезд запрещен», водителю грозит штраф до 5 тыс. рублей или лишение прав на полгода.

Напомним, 5 апреля власти Краснодара сообщили, что на улицы города вернутся машины, оборудованные системами видеофиксации нарушений стоянки, после чего автомобилистам начнут отправлять штрафы за неправильную парковку.

Дороги Краснодар парковки Транспорт

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В Краснодаре машина фиксации нарушений ПДД заехала на встречку, чтобы развернуться на перекрестке
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