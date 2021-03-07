Власти Краснодара рассказали, когда начнется благоустройство Народного парка в Комсомольском микрорайоне

В мэрии Краснодара 7 марта сообщили, на каком этапе находится реализация мечты главы города Евгения Первышова о благоустройстве Народного парка

Напомним, в 2016 году активисты движения «Помоги городу» и волонтеры заложили Народный парк в Комсомольском микрорайоне. В 2017 году глава города Евгений Первышов пообщался с активистами и поддержал идею его создания. Общественники настаивали на том, чтобы на территории парка была исключительно рекреационная зона. Они отметили, что в микрорайоне нет другого подходящего места для этих целей.

Однако созданию парка мешало и то, что в зеленой зоне были участки, принадлежавшие разным собственникам с разными видами разрешенного использования территории, в том числе строительством жилых домов. Первышов поручил проанализировать каждый участок и выяснить, у кого он в собственности или аренде, когда и при каких обстоятельствах возникло это право.

9 февраля 2021 года в телеграм-канале «Туподар» опубликовали пост, в котором написали, что земля Народного парка отдана под застройку. Согласно публичной кадарстровой карте, дата определения кадастровой стоимости, например, участка для размещения кафе с пиццерией, — 2020 год. Мэр Краснодара отреагировал на эту публикацию. Он написал в своем телеграм-канале, что городские власти проделали огромную работу по возврату участков в муниципальную собственность. «Остался лишь один участок, который мы возвращаем городу в судебном порядке. Рассчитываю, что уже в апреле процедура будет завершена», — объяснил Первышов.

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7 марта в паблике напомнили, что два города назад глава краевого центра во время выступления с ежегодным отчетом рассказал о своей мечте построить Народный парк и озвучил сроки исполнения задуманного. «Я уверен, что жители Комсомольского микрорайона этот проект поддержат, и мы реализуем его в 2021 году », — цитировали Первышова «Краснодарские известия».

Однако за два города, отмечали интернет-пользователи, парк так и не начали благоустраивать. «Мы понимаем, что и в 2021 году его не благоустроят. Местные жители пытаются отстоять парк с 2016 года. За 5 лет уже и дети выросли, и парк Галицкого вымахал. А в Комсомольском всё тишина да вечное ожидание то более подходящего времени, то более подходящей федеральной программы», — говорилось в сообщении.

В официальном телеграм-канале администрации Краснодара отреагировали на публикацию. Там напомнили, что для благоустройства зеленой зоны городу нужно было вернуть в собственность около 1,5 га, сейчас власти через суд возвращают последний участок. В апреле эта процедура будет завершена.