В Краснодаре откроется Сенной рынок, который опечатали из-за работы иностранцев

Краснодарский край

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В начале марта в Краснодаре возобновит работу Сенной рынок, который ранее закрыли судебные приставы

О том, что судебные приставы опечатали Сенной рынок, написали в краснодарских пабликах 9 февраля. Сообщалось, что сотрудников не предупредили об этом, поэтому они не успели забрать свой товар.

В пресс-службе УФССП по краю объяснили, что ранее на рынке выявили нелегальную работу иностранцев. Это и стало причиной опечатывания торговых рядов на 30 дней. При этом рынок вне здания продолжил работу.

4 марта в инстаграме Сенного рынка сообщили, что он снова откроет свои двери 6 марта. Купить рыбу, фрукты и овощи либо зайти в кондитерский отдел можно будет ежедневно с 7:00 до 18:00 без перерывов и выходных.

Краснодар

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