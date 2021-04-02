В Сочи таксист изнасиловал 12-летнюю девочку

Краснодарский край

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В Сочи в апреле следователи направили в суд дело об изнасиловании, несмотря на смерть обвиняемого

По данным следствия, 38-летний гражданин Узбекистана жил в доме на улице Аишхо в Сочи, где занимался частным извозом. В январе 2021 года мужчина привел к себе домой 12-летнюю девочку и совершил против нее сексуальные преступления.

Позже девочка рассказала о произошедшем матери, которая сообщила об этом в правоохранительные органы. Против мужчины возбудили уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 131 (Изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста), п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера с потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста).

В пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю 2 апреля уточнили, что обвиняемый умер. Несмотря на это, материалы дела направили в суд.

Как писали Юга.ру, в конце марта в краснодарских соцсетях появилась ориентировка на мужчину, которого заподозрили в развращении ребенка в лифте на улице Героя Сарабеева, 7.

Дети Изнасилование Преступления против детей Следственный комитет Сочи

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В Сочи таксист изнасиловал 12-летнюю девочку
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