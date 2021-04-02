Краснодарцев позвали высадить 10 тысяч деревьев

Краснодарский край

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В кубанской столице 2 апреля стартовала акция «Краснодар — 10 тысяч деревьев»

Экологическая акция «Краснодар — 10 тысяч деревьев» проходит с 2019 года. В прошлом году в краевой столице высадили более 20 тыс. растений.

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В поддержку акции мэр краевой столицы Евгений Первышов 2 апреля с учителями и учениками школы № 7 посадили десять 12-летних дубов, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

В своем телеграм-канале мэр призвал всех горожан присоединиться к акции:

«В этом году из-за погоды с началом акции немного задержались. Сейчас же весна, наконец, радует. Призываю всех жителей города принять участие в озеленении».

Высадить дерево можно будет с 5 апреля. Чтобы стать участником акции, нужно обратиться в администрацию внутригородского округа по телефонам:
Центральный округ — 8 (861) 267-96-28
Прикубанский округ — 8 (861) 226-38-05
Западный округ — 8 (861) 259-43-34
Карасунский округ — 8 (861) 231-01-47

В этом году в рамках акции планируют высадить не менее 25 тыс. деревьев и кустарников.

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