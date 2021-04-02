Краснодарцев позвали высадить 10 тысяч деревьев

В кубанской столице 2 апреля стартовала акция «Краснодар — 10 тысяч деревьев»

Экологическая акция «Краснодар — 10 тысяч деревьев» проходит с 2019 года. В прошлом году в краевой столице высадили более 20 тыс. растений.

В поддержку акции мэр краевой столицы Евгений Первышов 2 апреля с учителями и учениками школы № 7 посадили десять 12-летних дубов, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

В своем телеграм-канале мэр призвал всех горожан присоединиться к акции:

«В этом году из-за погоды с началом акции немного задержались. Сейчас же весна, наконец, радует. Призываю всех жителей города принять участие в озеленении».