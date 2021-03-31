Под Краснодаром горит 400 кв. метров мусора

Сообщение о пожаре на улице Новой в поселке Южном Динского района поступило диспетчеру в 11:24. Спасатели в 11:50 добрались до места происшествия и выяснили, что горит мусор.

На тушение огня направили 16 человек. Пламя распространилось на 400 кв. метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. В ведомстве отметили, что угрозы распространения и пострадавших нет.

Пожар заметили в северных частях Краснодара. Жители микрорайона Молодёжного сообщили паблику «Телетайп Краснодара», что увидели пожар через дорогу, в стороне от Ейского шоссе. На кадрах виден высокий столб плотного дыма.