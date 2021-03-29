На Кубани ростовчанин ножницами убил пенсионерку и ее 13-летнюю внучку

Следствие установило, что 39-летний житель Ростовской области жил вместе с 61-летней женщиной в доме на улице Глинки в Апшеронске. В ночь на 19 июня 2020 года он поссорился с пенсионеркой из-за того, что она ревновала его к своей дочери. Во время конфликта мужчина убил пожилую женщину ударом ножниц в область шеи.

В этот момент в комнату зашла 13-летняя внучка и увидела погибшую бабушку. Злоумышленник два раза ударил девочку теми же ножницами в грудь, от чего она умерла. Мужчина положил тела погибших в тележку, отвез к пруду и сбросил в воду. После этого он замыл в доме следы преступления.

22 июня жительница Апшеронского района после выписки из больницы вернулась домой и не нашла там родственников. Она сообщила об исчезновении своей матери и дочери в правоохранительные органы.

Во время следствия стало известно, что в мае того же года ростовчанин похитил из сумки своей сожительницы 37 тыс. рублей. Против мужчины возбудили уголовное дело по пп.«а, в, к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство двух лиц, в том числе малолетнего с целью скрыть другое преступление) и п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража с незаконным проникновением в хранилище).

Материалы дела направили в суд для рассмотрения по существу, сообщили 29 марта в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.