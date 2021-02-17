Суд отказал в компенсации морального вреда туапсинцу, который пожаловался на пытки в полиции

Суд Краснодара встал на сторону СК и отказался компенсировать вред мужчине, чье дело о пытках прекращали шесть раз

Что случилось? в ноябре 2018 года житель села Индюк Туапсинского района Евгений Бунин пожаловался на пытки в отделе полиции на улице Мира в Туапсе. По словам местного жителя, полицейские вызвали его на беседу, после чего завели в кабинет, надели наручники и потребовали написать явку с повинной по делу о краже телефона. После отказа сотрудник МВД ударил мужчину по голове и стал угрожать, что будет избивать его всю ночь. Испугавшись, Бунин написал под диктовку признание. Кроме того, в отделе полицейский, который ударил мужчину, предложил ему выпить водки.

Какие повреждения были у мужчины? Следующим утром Бунина госпитализировали в Туапсинскую районную больницу № 1, где у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, кровоподтек мягких тканей правой параорбитальной области [синяк под глазом — Юга.ру], ушиб мягких тканей затылка. После этого сестра пострадавшего обратилась в следственный комитет с сообщением о преступлении.

На полицейского завели уголовное дело? В апреле 2019 года по факту пыток Евгения Бунина в отделе полиции возбудили уголовное дело по п. «а», «б» ч. 3 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий с применением насилия и спецсредств). Однако, по данным «Комитета против пыток», за время расследования дело о пытках прекращали как минимум шесть раз. Каждый раз следователи приходили к выводу, что никто Бунина в полиции не избивал. «Комитет против пыток» — российская правозащитная организация, которая занимается общественным расследованием дел о применении пыток.

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