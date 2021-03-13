В Краснодаре в марте начнут расширять улицу Черкасскую до трех полос

Краснодарский край

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В середине марта в Краснодаре начнут ремонтные работы на улице Черкасской

Улицу Черкасскую обновят от Восточно-Кругликовской до Героев Разведчиков. Протяженность этого участка — более 700 метров. На улице расширят автомобильную дорогу до трех полос, сделают тротуар с асфальтом шириной 2,25 метров.

Также оборудуют ливневую канализацию и установят 24 опоры освещения. Специалисты переустроят воздушные линии электропередачи, силовые кабели, сети связи и тепловые сети, газопровод среднего и низкого давления. На завершающем этапе планируют установить дорожные знаки, нанести дорожную разметку, обустроить газоны и высадить деревья и кустарники.

15 марта в этом месте стартуют подготовительные работы.

Сейчас вдоль одной из сторон по улице Черкасской находится канава и земляные холмы, там нет оборудованного тротуара: 

В пресс-службе мэрии сообщили 13 марта, что средства на реконструкцию выделили за счет нового источника финансирования дорожного фонда — облигационного займа. Также за счет облигаций в 2021 году собираются привести в порядок семь участков улиц, всего около 17 км, за два млрд рублей. Увидеть их можно здесь.

Напомним, в этом же месяце начали менять асфальт на всем протяжении улицы Селезнёва. 

Краснодар Ремонт дорог

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В Краснодаре в марте начнут расширять улицу Черкасскую до трех полос
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