В Краснодаре в марте начнут расширять улицу Черкасскую до трех полос

В середине марта в Краснодаре начнут ремонтные работы на улице Черкасской

Улицу Черкасскую обновят от Восточно-Кругликовской до Героев Разведчиков. Протяженность этого участка — более 700 метров. На улице расширят автомобильную дорогу до трех полос, сделают тротуар с асфальтом шириной 2,25 метров.

Также оборудуют ливневую канализацию и установят 24 опоры освещения. Специалисты переустроят воздушные линии электропередачи, силовые кабели, сети связи и тепловые сети, газопровод среднего и низкого давления. На завершающем этапе планируют установить дорожные знаки, нанести дорожную разметку, обустроить газоны и высадить деревья и кустарники.

15 марта в этом месте стартуют подготовительные работы.

Сейчас вдоль одной из сторон по улице Черкасской находится канава и земляные холмы, там нет оборудованного тротуара: