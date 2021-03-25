В Краснодаре мужчина спас двух одиноких пенсионеров во время пожара

Краснодарский край

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Краснодарец спас двух человек во время пожара в частном доме в поселке Дружелюбном

Житель Краснодара Александр Чернуха собирался рано утром 27 февраля поехать к матери, когда заметил у соседей Арсентьевых дым. Мужчина сразу же пошел к ним, разбудил пожилых людей и помог им выбраться. Параллельно его жена позвонила спасателям. До прибытия пожарных краснодарец пытался сам потушить огонь, но он слишком быстро распространялся.

В пресс-службе ГУ МЧС России об этом случае рассказали только 25 марта. Сообщение о возгорании на улице Вишневой в поселке Дружелюбном (СНТ «Юбилейное») поступило спасателям в 5:39. Когда пожарные приехали, уже горели хозпостройка, навес и машина на площади 80 кв. метров. Огонь потушили только в 6:59, на месте работали 24 человека и 6 машин.

По словам Чернухи, весь день семья Арсентьевых провела у них дома. Вечером пенсионеры смогли уехать в город в свою квартиру.

Мужчина не считает свой поступок чем-то героическим, поэтому об этом узнали только сейчас из благодарственного письма жительницы Краснодара Веры Кибалка.

«Прошу вас наградить Чернуха Александра за спасение 27.02.2021г двух одиноких престарелых инвалидов Арсеньевых при пожаре на улице Вишневой. Своими силами Саша пытался до приезда МЧС бороться с пожаром. Приютил стариков у себя дома», — написала женщина.

Краснодар МЧС Пожары

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