В соцсетях сообщили о нефтяном пятне в водах Тамани, прокуратура начала проверку

23 марта прокуратура Краснодарского края прокомментировала видео с пятном в море, которое опубликовал блогер из Темрюкского района

Блогер Сергей Пинягин опубликовал 22 марта в своем инстаграме видео с темным пятном в море. Съемка велась с вертолета, автор видео говорит за кадром, что пятно появилось в районе поселка Волна (Темрюкский район).

«Это только один причал заработал, а что дальше будет? Ну и как летом ездить отдыхать, купаться с детьми?», — сетует очевидец.