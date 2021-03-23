В соцсетях сообщили о нефтяном пятне в водах Тамани, прокуратура начала проверку

Краснодарский край

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23 марта прокуратура Краснодарского края прокомментировала видео с пятном в море, которое опубликовал блогер из Темрюкского района

Блогер Сергей Пинягин опубликовал 22 марта в своем инстаграме видео с темным пятном в море. Съемка велась с вертолета, автор видео говорит за кадром, что пятно появилось в районе поселка Волна (Темрюкский район).

«Это только один причал заработал, а что дальше будет? Ну и как летом ездить отдыхать, купаться с детьми?», — сетует очевидец.

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23 марта портал Юга.ру обратился в краевую прокуратуру за комментарием. В ведомстве сообщили, что на место уже выезжали специалисты и не обнаружили в указанном месте нефтяного пятна.

«В любом случае мы все запросы в контролирующие и надзорные органы направили, информацию продолжаем проверять. Но именно физически пятна нет, на настоящий момент информация не подтверждается», — отметил руководитель пресс-службы Антона Лопатин.

Прокуратура Темрюкский район Черное море Экология

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