В Краснодаре после ДТП машина врезалась в дерево

В Краснодаре днем 19 марта произошла авария, после которой машина врезалась в дерево

ДТП на пересечении улиц Рылеева и Котовского в Краснодаре произошло в 12:22. Водитель автомобиля Nissan Almera ехал по улице Рылеева в сторону Братьев Игнатовых и на пересечении с Котовского не уступил дорогу машине Hyundai Solaris. После столкновения виновник аварии врезался в дерево, а второй автомобиль отбросило на Nissan March, который ехал по Рылеева.

В результате ДТП никто не пострадал, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе УМВД по Краснодару. На виновника составили протокол, по которому ему грозит 500 рублей штрафа.

Напомним, утром 17 марта в Краснодаре на Ростовском шоссе произошло ДТП, в котором погиб пешеход.