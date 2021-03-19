В Краснодаре после ДТП машина врезалась в дерево

Краснодарский край

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В Краснодаре днем 19 марта произошла авария, после которой машина врезалась в дерево

ДТП на пересечении улиц Рылеева и Котовского в Краснодаре произошло в 12:22. Водитель автомобиля Nissan Almera ехал по улице Рылеева в сторону Братьев Игнатовых и на пересечении с Котовского не уступил дорогу машине Hyundai Solaris. После столкновения виновник аварии врезался в дерево, а второй автомобиль отбросило на Nissan March, который ехал по Рылеева.

В результате ДТП никто не пострадал, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе УМВД по Краснодару. На виновника составили протокол, по которому ему грозит 500 рублей штрафа.

Напомним, утром 17 марта в Краснодаре на Ростовском шоссе произошло ДТП, в котором погиб пешеход.

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