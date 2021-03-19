В Горячем Ключе полицейский потребовал взятку от военного, чтобы не передавать в СК его дело об избиении мужчины

В январе 2020 года участковый уполномоченный полиции ОМВД Горячего Ключа проводил проверку по сообщению о драке между местным жителем и военный. Во время конфликта последний избил мужчину и причинил ему вред здоровью средней тяжести. Полицейский знал, что это дело нужно передать в военный следственный отдел СК России, так как в драке участвовал военнослужащий, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Вместо этого полицейский встретился с отцом военного и потребовал взятку в размере 250 тыс. рублей. За это он пообещал не передавать материалы проверки в следком. Мужчина согласился, но на более меньшую сумму, и в феврале того же года дал участковому 100 тыс. рублей. Сотрудник ОМВД также предоставил оперативному дежурному сведения о том, что он якобы передал материалы в СК России. На самом деле он их уничтожил.

Позже отец военного все-таки обратился в правоохранительные органы и сам рассказал о случившемся, поэтому его освободили от ответственности. Во время прокурорской проверки данные факты вскрылись и военнослужащего привлекли к уголовной ответственности. 37-летнего полицейского обвинили по ч. 3 ст. 290 УК РФ (Получение взятки должностным лицом) и ч. 1 ст. 285 УК РФ (Злоупотребление должностными полномочиями). Материалы дела передали в суд, уточнили 19 марта в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.