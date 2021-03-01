Художник показал, как могли бы выглядеть микрорайоны Краснодара в человеческом облике

Свою серию краснодарец назвал «хуманизацией». Микрорайон Черемушки он изобразил в виде мужчины в спортивном костюме с сумкой. Последняя, как рассказал автор порталу Юга.ру 1 марта, отображает здание КубГУ. Также он объяснил, что означают цветные нашивки на куртке вдоль молнии:

«Молния — это Ставропольская, а нашивки — это огромное количество заведений, магазинов и прочей инфраструктуры на первом этаже, которая распределена вдоль одной главной улицы».

Стоит отметить, что персонаж нарисован на площадке с лужами.