Художник показал, как могли бы выглядеть микрорайоны Краснодара в человеческом облике

Краснодарский край

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Краснодарский художник Алексей Рыженко в феврале выпустил серию артов с людьми, изображающими различные микрорайоны краевого центра

Свою серию краснодарец назвал «хуманизацией». Микрорайон Черемушки он изобразил в виде мужчины в спортивном костюме с сумкой. Последняя, как рассказал автор порталу Юга.ру 1 марта, отображает здание КубГУ. Также он объяснил, что означают цветные нашивки на куртке вдоль молнии:

«Молния — это Ставропольская, а нашивки — это огромное количество заведений, магазинов и прочей инфраструктуры на первом этаже, которая распределена вдоль одной главной улицы».

Стоит отметить, что персонаж нарисован на площадке с лужами.

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Центральный микрорайон художник видит хипстером с аккуратно постриженной бородой и очками. На его теле набиты татуировки, в одной из рук он держит бутылку. На джинсах мужчины-ЦМР — множество заплаток: так автор изобразил ветхие одноэтажные «шалманы» [кабаки — Юга.ру] вдоль улицы Красной:

«Вроде центр красивый, классный, ухоженный и интересный, а влево или вправо от центра отходишь — и попадаешь в шалманы перелатанные».

Также художник изобразил район сельскохозяйственного института (КубГАУ). Автор представил эту территорию в виде улыбающейся ученой в белом халате, с белкой на плече, а в ее руке — растение в горшке.

Кроме того, Рыженко показал, как, по его мнению, выглядит Славянский микрорайон. СМР получил вид грозно смотрящей пожилой женщины в платке, с лопатой, в жилетке и калошах. Вокруг нее нарисованы цветы — вероятно, бабушка занимается огородом.

Художник рассказал, что планирует нарисовать еще несколько районов Краснодара.

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