Жительница Краснодара нашла в своем гараже склад боеприпасов

Ящик с опасными предметами нашли в Комсомольском микрорайоне. Местная жительница после смерти мужа, который был военным, решила разобрать вещи в гараже и нашла ящик патронов и гранаты. Об этом накануне сообщил ГТРК «Кубань» со ссылкой на источник.

Юга.ру обратились в пресс-службу УМВД России по Краснодару.

«По факту обнаружения боеприпасов в настоящее время проводится проверка», — ответили в ведомстве 18 марта.

Также редакция получила фотографии с места происшествия.