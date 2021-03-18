Жительница Краснодара нашла в своем гараже склад боеприпасов

Краснодарский край

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Полиция Краснодара начала проверку по факту обнаружения боеприпасов

Ящик с опасными предметами нашли в Комсомольском микрорайоне. Местная жительница после смерти мужа, который был военным, решила разобрать вещи в гараже и нашла ящик патронов и гранаты. Об этом накануне сообщил ГТРК «Кубань» со ссылкой на источник.

Юга.ру обратились в пресс-службу УМВД России по Краснодару.

«По факту обнаружения боеприпасов в настоящее время проводится проверка», — ответили в ведомстве 18 марта.

Также редакция получила фотографии с места происшествия.

Как писали Юга.ру, в январе 2020 года в Новороссийске строители нашли металлическую мину, когда рыли котлован. Там же лежали человеческие останки. Летом 2020 года в Краснодаре на территории строящегося ЖК обнаружили бомбу.

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