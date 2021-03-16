В Новороссийске наказали водителя, который объехал красный сигнал светофора по встречке

Краснодарский край

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В соцсетях опубликовали видео грубого нарушения ПДД в Новороссийске. После этого полицейские нашли водителя

Накануне в пабликах Новороссийска опубликовали видео, на котором автомобиль ВАЗ-2107 проехал на красный сигнал светофора по встречной полосе на улице Видова. При этом машина помешала движению человека по пешеходному переходу.

В отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю рассказали, что полицейские установили личность водителя. Им оказался 20-летний местный житель. Против него составили административные протоколы по ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ (Выезд на встречную полосу), ч. 1 ст. 12.12 КоАП РФ (Проезд на запрещающий сигнал светофора), ч. 2 ст. 12.37 КоАП РФ (Неисполнение владельцем ТС обязанности по страхованию своей гражданской ответственности), ч. 1 ст. 12.3 КоАП РФ (Управление ТС без регистрационных документов).

Молодому человеку придется оплатить штрафы, а позже суд определит срок, на который его лишат прав. В ведомстве отметили, что водитель признал вину и извинился перед жителями города.

ГИБДД Новороссийск

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