Улицы Российская и Ставропольская в Краснодаре встали в 9-балльные пробки

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», загруженность дорог в Краснодаре днем 16 марта достигла 6 баллов — это на 2 балла больше, чем обычно в это время во вторник.

Аналитики «Яндекса» зафиксировали неожиданно плотное движение на улице Ставропольской: в 15:00 там скопилась 9-балльная пробка по направлению к Мачуги (на 4 балла больше, чем обычно). Еще один затор плотностью 9 баллов образовался на улице Российской в сторону центра.

Ожидается, что пробки начнут расти и к 18:00 достигнут пика в 7 баллов. Отследить ситуацию на дорогах можно на онлайн-карте пробок.