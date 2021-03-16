Улицы Российская и Ставропольская в Краснодаре встали в 9-балльные пробки

Краснодарский край

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В Краснодаре днем 16 марта образовались необычно большие пробки

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», загруженность дорог в Краснодаре днем 16 марта достигла 6 баллов — это на 2 балла больше, чем обычно в это время во вторник.

Аналитики «Яндекса» зафиксировали неожиданно плотное движение на улице Ставропольской: в 15:00 там скопилась 9-балльная пробка по направлению к Мачуги (на 4 балла больше, чем обычно). Еще один затор плотностью 9 баллов образовался на улице Российской в сторону центра.

Ожидается, что пробки начнут расти и к 18:00 достигнут пика в 7 баллов. Отследить ситуацию на дорогах можно на онлайн-карте пробок.

Отметим, что в начале марта в Краснодаре начался масштабный ремонт улицы Российской, из-за чего там регулярно возникают заторы. Работы продлятся до лета.

Дороги Краснодар Пробки Ремонт дорог

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