В мэрии Краснодара 15 марта обсудили последствия пожара на улице Красной, который случился в ночь на воскресенье

Напомним, около 1:25 очевидец сообщил порталу Юга.ру о пожаре на улице Красной возле пересечения с Горького. Позже оказалось, что загорелась крыша жилого здания, спасатели эвакуировали из горящего дома 25 жильцов. Огонь распространился на площади 350 кв. метров. Пламя удалось потушить через три часа, уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Читайте также: В Сочи сгорели два жилых дома и магазин

Резонансный пожар обсудили 15 марта на городской планерке, которую провел мэр Краснодара Евгений Первышов. По словам главы города, жителей дома расселили в ту же ночь, а всех нуждающихся разместили в гостинице. Первышов рассказал, что погорельцы получат компенсации за утрату имущества, однако ситуацию «необходимо поработать с управлением внутренних дел». По словам чиновника, в доме много прописанных людей, однако фактически проживающих в нем меньше. Мэр подчеркнул, что тех, кто действительно проживал там и потерял имущество, необходимо поддержать.

Замглавы города Андрей Дорошев сообщил, что комиссия по обследованию жилья и потере имущества начнет работать сегодня в 14:00. «Людям всё было разъяснено по выплатам и необходимым для этого документам. Около двух дней понадобится, чтобы комиссия завершила обход, работы по сбору документов — и дальше выходим на постановление», — объяснил Дорошев. По двум адресам — Горького, 107 и Красная, 98 — сейчас действует локальный режим ЧС.

Начальник управления гражданской защиты Виталий Казликин добавил, что специалистам удалось установить очаг возгорания. По его словам, также удалось установить «кое-какие материалы». Во время доклада были представлены кадры из записи с камер видеонаблюдения, на которых был замечен подозрительный человек. Казликин заявил, что, возможно, в этом деле есть признаки преступления. «Не исключаем версию, что это был умышленный поджог», — подытожил Первышов.