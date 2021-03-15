Сгорели 7 квартир, версия о поджоге и режим ЧС. Власти Краснодара рассказали подробности о пожаре на Красной
В мэрии Краснодара 15 марта обсудили последствия пожара на улице Красной, который случился в ночь на воскресенье
Напомним, около 1:25 очевидец сообщил порталу Юга.ру о пожаре на улице Красной возле пересечения с Горького. Позже оказалось, что загорелась крыша жилого здания, спасатели эвакуировали из горящего дома 25 жильцов.
Огонь распространился на площади 350 кв. метров. Пламя удалось потушить через три часа, уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
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Резонансный пожар обсудили 15 марта на городской планерке, которую провел мэр Краснодара Евгений Первышов. По словам главы города, жителей дома расселили в ту же ночь, а всех нуждающихся разместили в гостинице.
Первышов рассказал, что погорельцы получат компенсации за утрату имущества, однако ситуацию «необходимо поработать с управлением внутренних дел». По словам чиновника, в доме много прописанных людей, однако фактически проживающих в нем меньше. Мэр подчеркнул, что тех, кто действительно проживал там и потерял имущество, необходимо поддержать.
Замглавы города Андрей Дорошев сообщил, что комиссия по обследованию жилья и потере имущества начнет работать сегодня в 14:00.
«Людям всё было разъяснено по выплатам и необходимым для этого документам. Около двух дней понадобится, чтобы комиссия завершила обход, работы по сбору документов — и дальше выходим на постановление», — объяснил Дорошев.
По двум адресам — Горького, 107 и Красная, 98 — сейчас действует локальный режим ЧС.
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Начальник управления гражданской защиты Виталий Казликин добавил, что специалистам удалось установить очаг возгорания. По его словам, также удалось установить «кое-какие материалы». Во время доклада были представлены кадры из записи с камер видеонаблюдения, на которых был замечен подозрительный человек. Казликин заявил, что, возможно, в этом деле есть признаки преступления.
«Не исключаем версию, что это был умышленный поджог», — подытожил Первышов.
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Во время пожара в доме сгорели семь квартир, еще семь — пострадали. Фактически в доме проживали 32 человека, в том числе шестеро детей. Также в здании были две муниципальные квартиры, в которых жили шесть человек. Из-за возгорания в нескольких соседних зданиях отключили свет и газ. Свет уже вернули, а газ должны подключить сегодня, сообщил начальник управления инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Артем Анацкий.