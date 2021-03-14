В Краснодаре потушили крупный пожар на улице Красной

Краснодарский край

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В Краснодаре ночью 14 марта произошел крупный пожар в доме на улице Красной

Напомним, около 1:25 очевидец сообщил порталу Юга.ру, что на улице Красной возле пересечения с Горького горит дом.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю позже сообщили, что сообщение о возгорании в доме на улице Красной поступило спасателям в 1:10. Через шесть минут пожарные установили, что горит кровля на площади 300 кв. метров, также имелась вероятность распространения огня. Из здания эвакуировали 25 человек.

Огонь на площади 350 кв. метров полностью потушили только в 3:57. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. На месте работали 53 человека и 15 машин.

Напомним, в Краснодаре 7 марта из-за пожара в жилых бараках на улице Горького эвакуировали 15 человек, а 9 марта на улице Калинина сгорел жилой дом.

Краснодар МЧС Пожары

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