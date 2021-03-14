В Краснодаре два дня ищут пропавшего подростка

В Краснодаре 12 марта пропал 16-летний подросток, его ищут волонтеры и полиция

По данным поискового отряда «Лиза Алерт» Краснодарского края, 16-летний Руслан Голиков 12 марта вышел из дома и не вернулся. Мальчик пропал в Краснодаре, в микрорайоне Губернском.

Его рост около 160 см, худощавое телосложение, русые волосы и карие глаза. На парне была темно-синяя Курта, белая толстовка с черным капюшоном, синие джинсы и черные кроссовки.

Всех, кому что-либо известно о Руслане Голикове, просят позвонить на телефон горячей линии «Лизы Алерт»: 8-800-700-54-52 (звонок бесплатный).