В Краснодаре два дня ищут пропавшего подростка
В Краснодаре 12 марта пропал 16-летний подросток, его ищут волонтеры и полиция
По данным поискового отряда «Лиза Алерт» Краснодарского края, 16-летний Руслан Голиков 12 марта вышел из дома и не вернулся. Мальчик пропал в Краснодаре, в микрорайоне Губернском.
Его рост около 160 см, худощавое телосложение, русые волосы и карие глаза. На парне была темно-синяя Курта, белая толстовка с черным капюшоном, синие джинсы и черные кроссовки.
Всех, кому что-либо известно о Руслане Голикове, просят позвонить на телефон горячей линии «Лизы Алерт»: 8-800-700-54-52 (звонок бесплатный).
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