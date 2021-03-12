После крупного пожара в Анапе СК завел дело на мужчину, который построил сауну на мансарде многоэтажки

Краснодарский край

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Следком 12 марта возбудил уголовное дело против одного из жильцов дома, в котором случился крупный пожар

Напомним, сегодня в 4:19 спасателям поступил сигнал о пожаре на мансардном этаже восьмиэтажного дома по улице Лазурной. Из дома эвакуировали 300 человек, а огонь полностью в 12:20. По уточненной информции от МЧС, площадь пожара составила 1,6 тыс. км. метров. Всего сгорели 23 квартиры.

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В пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю 12 марта рассказали, что следователи установили очаг возгорания на восьмом этаже. Предварительно, пожар мог начаться из-за неисправности электропроводки.

По данным следствия, 64-летний житель квартиры на седьмом этаже обустроил часть технического этажа под свои нужды, построив там сауну. Он самостоятельно провел туда электричество и другие коммуникации. Никаких разрешений на перепланировку он не получал. Следователи предполагают, что из-за переоборудования началось возгорание, уничтожившее весь этаж.

Против мужчины возбудили уголовное дело по ст.168 УК РФ (Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности). Следователи назначили пожаротехническую и оценочную экспертизы, допрашивают свидетелей и пострадавших жильцов.

Все, кто пострадал при пожаре, по поводу временного размещения могут позвонить по телефону 8 (918) 986-66-69. По всем остальным вопросам нужно звонить по телефонам: 8 (861) 334-03-90 (круглосуточно) и 8 (861) 334-55-57 (управление гражданской обороны и защиты населения).

Анапа Пожары Следственный комитет

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После крупного пожара в Анапе СК завел дело на мужчину, который построил сауну на мансарде многоэтажки
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