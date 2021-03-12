После крупного пожара в Анапе СК завел дело на мужчину, который построил сауну на мансарде многоэтажки

Следком 12 марта возбудил уголовное дело против одного из жильцов дома, в котором случился крупный пожар

Напомним, сегодня в 4:19 спасателям поступил сигнал о пожаре на мансардном этаже восьмиэтажного дома по улице Лазурной. Из дома эвакуировали 300 человек, а огонь полностью в 12:20. По уточненной информции от МЧС, площадь пожара составила 1,6 тыс. км. метров . Всего сгорели 23 квартиры.

В пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю 12 марта рассказали, что следователи установили очаг возгорания на восьмом этаже. Предварительно, пожар мог начаться из-за неисправности электропроводки.

По данным следствия, 64-летний житель квартиры на седьмом этаже обустроил часть технического этажа под свои нужды, построив там сауну. Он самостоятельно провел туда электричество и другие коммуникации. Никаких разрешений на перепланировку он не получал. Следователи предполагают, что из-за переоборудования началось возгорание, уничтожившее весь этаж.

Против мужчины возбудили уголовное дело по ст.168 УК РФ (Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности). Следователи назначили пожаротехническую и оценочную экспертизы, допрашивают свидетелей и пострадавших жильцов.