Краснодарского инспектора ДПС заподозрили в поджоге машины

Краснодарский край

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В станице Полтавской 3 марта сгорела машина, в поджоге заподозрили краснодарского инспектора ДПС

В станице Полтавской 3 марта около 00:20 сгорел автомобиль Hyundai. Сотрудники ОМВД по Красноармейскому району установили, что машину подожгли, и возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (Умышленное уничтожение или повреждение имущества).

Во время оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили, что к поджогу, возможно, причастен старший инспектор дорожно-патрульной службы ГИБДД Краснодара. В связи с этим материалы уголовного дела передали в краевой следственный комитет, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Проводится служебная проверка. Если вина инспектора подтвердится, то его уволят из органов внутренних дел по отрицательным основаниям, а так же привлекут к ответственности.

Напомним, вечером 7 марта в Тихорецке пьяный 25-летний сотрудник линейного отдела полиции ОМВД России на станции Кавказская врезался в машину Lada Samara. Погибли 44-летний водитель и 46-летний пассажир отечественной легковушки. Кроме того, с различными травмами госпитализировали 34-летнюю женщину и 5-летнего мальчика. Позже полицейского задержали и заключили под стражу на два месяца.

ГИБДД Красноармейский район Пожары Полиция

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