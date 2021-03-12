Краснодарского инспектора ДПС заподозрили в поджоге машины

В станице Полтавской 3 марта около 00:20 сгорел автомобиль Hyundai. Сотрудники ОМВД по Красноармейскому району установили, что машину подожгли, и возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (Умышленное уничтожение или повреждение имущества).

Во время оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили, что к поджогу, возможно, причастен старший инспектор дорожно-патрульной службы ГИБДД Краснодара. В связи с этим материалы уголовного дела передали в краевой следственный комитет, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Проводится служебная проверка. Если вина инспектора подтвердится, то его уволят из органов внутренних дел по отрицательным основаниям, а так же привлекут к ответственности.