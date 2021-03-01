Под Туапсе взорвалась машина с людьми

В селе Дефановка 28 февраля взорвался газовый баллон в машине, в которой ночевали люди

Сообщение о возгорании поступило спасателям 28 февраля в 5:46. Прибывшие пожарные установили, что загорелась машина на площади 8 кв. метров. Огонь потушили в 6:08, на месте работали 7 человек и 2 машины, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

По данным газеты «Туапсинские известия», сгорел «дом на колесах» Fiat Ducato из-за утечки газа. Пострадали три человека, их с ожогами доставили в больницу. По предварительной версии, причиной взрыва стала неправильная эксплуатация газового оборудования. Двоих пострадавших с сильными ожогами доставили в Краснодар.