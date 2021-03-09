Четыре дня подряд на Кубани от ковида умирает по 14 человек
Оперштаб Кубани 9 марта снова сообщил о 14 летальных случаях в ковид-госпиталях региона. Число умерших не меняется уже четыре дня
Напомним, за минувшие сутки власти Краснодарского края подтвердили 137 случаев заболевания COVID-19. Также в регионе от коронавирусной пневмонии тяжелой формы скончались 14 пациентов.
В медучреждениях Краснодара [каких именно, не уточняется] умерли шесть пациентов. Врачам не удалось спасти двух женщин в возрасте 62 и 75 лет, а также четырех мужчин, которым было 60, 65, 72 года и 86 лет. Места жительства пациентов в коронавирусной сводке не указали.
В Крымском районе зафиксировали три летальных исхода. Там умерли женщины в возрасте 75, 79 и 85 лет. В Сочи скончались 59-летний и 69-летний мужчины.
В Тихорецком районе умер 66-летний житель Белоглинского района, в Северском — 76-летний житель Краснодара. В Усть-Лабинском районе ушла из жизни 54-летняя пациентка из Гулькевичского района.
Всего за время пандемии власти Кубани официально подтвердили смерть от коронавируса 2 тыс. 56 человек. По всей стране жертвами инфекции стали 89 тыс. 809 россиян.
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