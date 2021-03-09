Краснодарец предлагал людям научиться приемам самообороны и во время мастер-классов воровал телефоны
В Краснодаре задержали подозреваемого в краже мобильных телефонов
К жителю Краснодара на улице Ставропольской подошел незнакомый мужчина и предложил продемонстрировать несколько приемов самообороны. Он рассказал парню о технике борьбы и провел мастер-класс. Впоследствии тот обнаружил, что из кармана его верхней куртки пропал мобильный телефон.
Краснодарец сообщил о случившемся в дежурную часть отдела полиции по Центральному округу. Сотрудники уголовного розыска установили личность предполагаемого злоумышленника — им оказался 36-летний житель города.
Читайте также:
Правоохранители задержали мужчину в одном из хостелов на улице Ставропольской и доставили в отдел полиции. Там он признался в содеянном и рассказал, что продал телефон за тысячу рублей случайному прохожему. Также была установлена его причастность к совершению аналогичного преступления.
Против краснодарца возбудили уголовные дела по ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража). Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас мужчина находится под стражей, сообщили 9 марта в пресс-службе УМВД России по Краснодару.
Ранее Юга.ру писали о том, что в краевом центре мужчина украл электросамокат, но выкинул его из-за отсутствия зарядки. А в феврале этого года две женщины пробрались в дом жительницы Краснодара и украли у нее 120 тыс. рублей, пока она готовила на кухне.