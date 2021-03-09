В Краснодаре машина ДПС врезалась в легковушку

Краснодарский край

Распечатать

Утром 9 марта в Краснодаре произошло ДТП с участием полицейской машины

Авария произошла около 7:30 на Ростовском шоссе. По предварительным данным, служебный автомобиль дорожно-патрульной службы краснодарской полиции ехал в сторону улицы Солнечной с включенными спецсигналами (проблесковыми маячками).

Напротив дома № 14/2 машина ДПС столкнулась с автомобилем Skoda, за рулем которой был 53-летний мужчина. В момент аварии водитель легковушки поворачивал налево.

Читайте также:

В ДТП никто не пострадал. По факту аварии назначено административное расследование, сообщил порталу Юга.ру начальник пресс-службы УМВД Краснодара Артем Коноваленко.

Автомобили ДТП Краснодар Полиция Происшествия

Новости

В центре Краснодара горел жилой дом
В Краснодаре машина ДПС врезалась в легковушку
Краснодарский край попал в список самых коррумпированных регионов РФ
Утро в Краснодаре началось с дождя и снега, но днем немного потеплеет
В России началась короткая рабочая неделя
В Краснодаре прохожие спасли девушку от избиения и похищения

Лента новостей

«Меня с 8 Марта не поздравляют, только недоброжелатели иногда»
Вчера, 07:33
«Меня с 8 Марта не поздравляют, только недоброжелатели иногда»
Трансгендерные люди из Краснодара о 23 Февраля и 8 Марта
Снег на юге
5 марта, 08:01
Снег на юге
Куда ехать?
Город для автомобилей или людей?
2 марта, 08:01
Город для автомобилей или людей?
Как собираются развивать улицы в историческом центре Краснодара

Реклама на портале