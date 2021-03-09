В Краснодаре машина ДПС врезалась в легковушку

Утром 9 марта в Краснодаре произошло ДТП с участием полицейской машины

Авария произошла около 7:30 на Ростовском шоссе. По предварительным данным, служебный автомобиль дорожно-патрульной службы краснодарской полиции ехал в сторону улицы Солнечной с включенными спецсигналами (проблесковыми маячками).

Напротив дома № 14/2 машина ДПС столкнулась с автомобилем Skoda, за рулем которой был 53-летний мужчина. В момент аварии водитель легковушки поворачивал налево.