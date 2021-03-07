На Кубани второй день подряд фиксируют по 14 летальных случаев в ковидных госпиталях
Оперштаб Кубани к 7 марта сообщил о 2 тыс. 28 смертях, вызванных коронавирусом
Напомним, за последние сутки в регионе официально подтвердили 138 новых случаев COVID-19. В госпиталях семи муниципалитетов от коронавирусной пневмонии умерли еще 14 пациентов, сообщил оперштаб Кубани.
В больницах Краснодара [каких именно — не уточняется] скончались четыре человека. Это трое мужчин в возрасте 60, 67 и 83 лет, которые проживали в краевом центре, и 79-летняя жительница Сочи.
В Усть-Лабинском и Северском районах зафиксировали по два летальных случая. В первом муниципалитете умерли 66-летний житель района и 88-летняя пациентка из Гулькевичского района. В Северском районе не удалось спасти двух жителей Краснодара. Им было 68 и 85 лет.
В Тихорецком районе скончался 60-летний житель Новопокровского района, в Туапсе — 72-летняя жительница, в Анапе — 66-летний пациент.
Три летальных случая зафиксировали в Сочи. В больницах курорта от коронавирусной пневмонии скончались двое мужчин 66 и 59 лет, а также 72-летняя женщина. Все они были местными жителями.
За время пандемии в Краснодарском крае оперштаб официально сообщил о 2 тыс. 28 умерших пациентах с коронавирусом. По всей стране число летальных случаев достигло 89 тыс. 94.
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