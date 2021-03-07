Положительные тесты на коронавирус получили еще 138 жителей Кубани

Краснодарский край, Вся Россия

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В Краснодарском крае к 7 марта COVID-19 официально подтвердился у 39 тыс. 433 человек

Согласно официальным данным, в России за последние сутки коронавирус выявили у 10 тыс. 595 человек. За весь период пандемии известно о 4 млн 322 тыс. 776 заболевших жителях России. Из них 89 тыс. 94 умерли (+368), а 3 млн 911 тыс. 924 человека выздоровели (+11 тыс. 576).

Самый большой прирост инфицированных наблюдается в Москве — 1 тыс. 534, в Санкт-Петербурге — 968, в Московской области — 773.

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На юге России и в регионах Северного Кавказа ситуация такая: Ростовская область — 272, Краснодарский край — 138, Ставропольский край — 120, Кабардино-Балкария — 67, Крым — 66, Севастополь — 51, Дагестан — 40, Карачаево-Черкесия — 27, Северная Осетия — 26, Ингушетия — 15, Адыгея — 14, Чечня — 10.

Как уточнили в оперштабе Кубани, из 138 заболевших — 60 мужчин и 78 женщин. Также коронавирус обнаружили у трех детей, младшему из которых 10 месяцев.

Вот как распределились случаи по муниципалитетам:

  • в Краснодаре — 35;
  • в Новороссийске — 21;
  • в Сочи — 16;
  • в Геленджике — 8;
  • в Анапе и Кавказском районе — по 7;
  • в Ейском и Приморско-Ахтарском районах — по 6;
  • в Динском районе — 5;
  • в Щербиновском, Выселковском, Отрадненском, Славянском — по 3;
  • в Калининском, Брюховецком, Красноармейском — по 2;
  • в Темрюкском, Ленинградском районе, Горячем Ключе, Каневском, Курганинском, Лабинском, Гулькевичском, Кущевском, Северском — по 1.

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Всего с начала пандемии в лабораториях Кубани провели 2 млн 572 тыс. 750 исследований на коронавирус. К 7 марта инфекция подтвердилась у 39 тыс. 433 человек. Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения — 694,8.

По данным минздрава края, 34 тыс. 388 пациентов выздоровели, а 2 тыс. 28 — умерли. Еще 75 пациентов находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, 4 — на ЭКМО. В стационаре с подтвержденным COVID-19 находится 1 тыс. 1 человек, остальные 2 тыс. 16 заболевших лечатся дома.

Здравоохранение Коронавирус Медицина Эпидемии

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