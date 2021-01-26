В Краснодаре начали ремонтировать 11 улиц

Всего в 2021 году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» планируют отремонтировать 62 участка дорог общей протяженностью 79 км, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара. Работы досрочно стартовали в прошлом году, и на шести улицах их уже закончили. Сейчас специалисты приступили к ремонту еще 11 дорог: