В Краснодаре начали ремонтировать 11 улиц
Власти Краснодара 26 января рассказали, какие улицы отремонтируют в 2021 году по нацпроекту
Всего в 2021 году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» планируют отремонтировать 62 участка дорог общей протяженностью 79 км, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара. Работы досрочно стартовали в прошлом году, и на шести улицах их уже закончили. Сейчас специалисты приступили к ремонту еще 11 дорог:
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- улица Гимназическая от Кубанской Набережной до Красной (1,2 км). На участке уже заменили бордюры, люки и дорожные знаки, обновили верхний слоя покрытия и тротуары, сейчас идут работы по нанесению дорожной разметки;
- улица 2-я Линия Нефтяников от Стахановской до Строителей (0,6 км). На участке заменили люки, бордюры, установили знаки. В дальнейшем рабочие сделают новый асфальт и нанесут дорожную разметку;
- улица Магаданская от Евдокимовской до переулка Дорожного (0,4 км). Сейчас на участке идут работы по обновлению дорожного покрытия, в дальнейшем там заменят бордюры и люки, нанесут дорожную разметку и установят знаки;
- улица Дорожная от переулка Дорожного до улицы Степной в поселке Индустриальном (0,7 км);
- подъезд к НСТ «Кубанская Нива» от Елизаветинского шоссе (2,8 км);
- улица Баумана от Красных Партизан до Крымского проезда (0,59 км). На участке уложили новый асфальт, нанесли разметку и установили дорожные знаки, сейчас идут работы по замене люков и бордюров;
- улица Кирова от переулка Кировского до улицы 1 Мая, ПМР (4,7 км);
- улица Передовая от дома № 78А до улицы Кругликовской (0,8 км);
- улица Академическая от Днестровской до Академика Пустовойта (1,1 км);
- улица Селезнёва от Новороссийской до Трамвайной (3,9 км);
- улица Российская от Солнечной до Пригородной (5,3 км).
Напомним, в ноябре власти Краснодара рассказали, какие дороги починили в 2020 году.
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