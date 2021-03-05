Официальное число жертв коронавируса на Кубани достигло 2 тысяч человек

Краснодарский край

Распечатать

Оперштаб Кубани 5 марта сообщил о 13 новых летальных случаях, связанных с коронавирусом

Напомним, за прошлые сутки в Краснодарском крае зарегистрировали 142 случая заражения COVID-19 и 13 смертей. В оперативном штабе региона уточнили, что жертвами ковида стали пациенты больниц девяти муниципалитетов. У всех них на фоне коронавируса развилась двусторонняя пневмония тяжелого течения и были сопутствующие болезни.

В Краснодаре (в каких медучреждениях, не уточняется) скончались три женщины: две 59-летние жительницы краевого центра и 87-летняя пациентка из Павловского района.

Еще три летальных исхода произошло в Сочи: там умерли двое мужчин 71 и 72 лет и женщина 80 лет.

В Крымском районе умерли 60-летний местный житель и пациентка из Анапы, которой было 48 лет. 

Врачи больницы Усть-Лабинска не смогли спасти 69-летнего пациента, доставленного из Гулькевичского района. 

В больницах Туапсе, Красноармейского района и Новороссийска скончались местные жительницы возрастом 77, 68 и 83 лет соответственно. В Лабинске ушел из жизни 66-летний мужчина из Новокубанского района.

Всего с начала пандемии в Краснодарском крае официально зарегистрировали 2 тыс. летальных исходов, связанных с корнавирусом. В России число жертв ковида достигло 88 тыс. 285 человек.

Коронавирус Медицина смерть

Все материалы по теме:

Новости

В Краснодаре начался ремонт улицы Российской
Официальное число жертв коронавируса на Кубани достигло 2 тысяч человек
СК Кубани: найденного в лесу егеря мог убить охотник
Под Геленджиком водитель погиб в ДТП на встречке
На Кубани выявили еще 142 случая COVID-19
Новороссийский порт оштрафовали на 3,6 млн рублей за мусор в море

Лента новостей

Снег на юге. Куда ехать?
Сегодня, 08:01
Снег на юге. Куда ехать?
Город для автомобилей или людей?
2 марта, 08:01
Город для автомобилей или людей?
Как собираются развивать улицы в историческом центре Краснодара
«Вам лечение не нужно»
1 марта, 08:00
«Вам лечение не нужно»
Жительнице Кубани отказывают в лекарствах от ВИЧ

Реклама на портале