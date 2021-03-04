В Краснодаре пропал 25-летний парень в коричневой куртке
Полиция и волонтеры Краснодара разыскивают Азамата Мартазанова, последний раз его видели на Ростовском шоссе
Информация о пропаже 25-летнего Азамата Мартазанова появилась накануне в паблике волонтеров отряда «Лиза Алерт». В посте говорилось, что с 28 февраля местонахождение молодого человека неизвестно.
Начальник пресс-службы УМВД Краснодара Артем Коноваленко 4 марта рассказал порталу Юга.ру, что днем ранее брат Мартазанова обратился в дежурную часть с просьбой помочь в поисках брата. Последний раз он видел родственника на Ростовском шоссе 28 февраля в 12:40.
Приметы Азамата Мартазанова: рост — 175-178 см, худощавое телосложение, короткие черные волосы с проседью, карие глаза. Был одет в коричневую куртку, черные джинсы и черную шапку. На ногах были черные кроссовки.
Сотрудники угрозыска проводят оперативные мероприятия, направленные на розыск молодого человека.
Всех, кто видел молодого человека или знает что-либо о его местонахождении, просят сообщить об этом на горячую линию отряда «Лиза Алерт» — 8-800-700-54-52, в полицию — 8 (861) 250-87-76 или позвонить по номерам 102 и 112.
Ранее Юга.ру писали, что 6 января в Краснодаре 66-летний мужчина вышел из больницы скорой медицинской помощи и потерялся. Позже, 19 января, интернет-пользователи искали родственников мужчины с провалами в памяти. А 2 февраля полиция объявила о розыске 38-летней женщины, которая месяц назад пропала с остановки общественного транспорта.