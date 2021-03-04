В Краснодаре пропал 25-летний парень в коричневой куртке

Полиция и волонтеры Краснодара разыскивают Азамата Мартазанова, последний раз его видели на Ростовском шоссе

Информация о пропаже 25-летнего Азамата Мартазанова появилась накануне в паблике волонтеров отряда «Лиза Алерт». В посте говорилось, что с 28 февраля местонахождение молодого человека неизвестно.

Начальник пресс-службы УМВД Краснодара Артем Коноваленко 4 марта рассказал порталу Юга.ру, что днем ранее брат Мартазанова обратился в дежурную часть с просьбой помочь в поисках брата. Последний раз он видел родственника на Ростовском шоссе 28 февраля в 12:40.

Приметы Азамата Мартазанова: рост — 175-178 см, худощавое телосложение, короткие черные волосы с проседью, карие глаза. Был одет в коричневую куртку, черные джинсы и черную шапку. На ногах были черные кроссовки.

Сотрудники угрозыска проводят оперативные мероприятия, направленные на розыск молодого человека.