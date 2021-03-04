В центре Краснодара некачественно уложили асфальт, на подрядчиков завели уголовное дело

Краснодарский край

Распечатать

4 марта стало известно об уголовном деле в отношении сотрудников компаний, которые с нарушениями уложили асфальт в центре Краснодара

Следствие установило, что несколько компаний по строительству и ремонту дорог имели муниципальные контракты на обновление магистралей в центре города. Пятеро руководителей и сотрудников этих организаций в возрасте от 23 до 43 лет предоставили властям документы с ложными сведениями об объемах работ. Так, мошенники уложили асфальт, но он не соответствовал требованиям ГОСТа по толщине покрытия, проценту водонасыщения и коэффициенту уплотнения. Это подтвердила экспертиза.

Читайте также:

В результате мэрии Краснодара причинили ущерб в размере свыше 11 млн рублей.

На пятерых жителей края завели уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество). На имущество одного предприятия наложили арест.

На время следствия двум обвиняемым избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий, еще одному — в виде залога. Еще двоих соучастников оставили под подпиской о невыезде. Дело направили в суд, мошенникам грозит до десяти лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю 4 марта.

Напомним, в ноябре в мэрии рассказали порталу Юга.ру, какой глубины по ГОСТу может быть дорожная яма и сколько действует гарантия на ее ремонт.

Дороги Краснодар Мошенничество Ремонт дорог

Новости

В Краснодаре пропал 25-летний парень в коричневой куртке
В центре Краснодара некачественно уложили асфальт, на подрядчиков завели уголовное дело
В полиции рассказали о состоянии девушки, которую спасли от падения с моста в Кропоткине
На Кубани следствие назвало виновника гибели девочки под землей из грузовика
В Кропоткине спасли девушку, которая перелезла через перила на ж/д мосту
Шесть жителей Краснодара умерли от коронавирусной пневмонии

Лента новостей

Город для автомобилей или людей?
2 марта, 08:01
Город для автомобилей или людей?
Как собираются развивать улицы в историческом центре Краснодара
«Вам лечение не нужно»
1 марта, 08:00
«Вам лечение не нужно»
Жительнице Кубани отказывают в лекарствах от ВИЧ
«Я просто очень счастлива»
1 марта, 16:10
«Я просто очень счастлива»
Жительница Кубани выиграла автомобиль

Реклама на портале