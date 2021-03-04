В центре Краснодара некачественно уложили асфальт, на подрядчиков завели уголовное дело

4 марта стало известно об уголовном деле в отношении сотрудников компаний, которые с нарушениями уложили асфальт в центре Краснодара

Следствие установило, что несколько компаний по строительству и ремонту дорог имели муниципальные контракты на обновление магистралей в центре города. Пятеро руководителей и сотрудников этих организаций в возрасте от 23 до 43 лет предоставили властям документы с ложными сведениями об объемах работ. Так, мошенники уложили асфальт, но он не соответствовал требованиям ГОСТа по толщине покрытия, проценту водонасыщения и коэффициенту уплотнения. Это подтвердила экспертиза.

В результате мэрии Краснодара причинили ущерб в размере свыше 11 млн рублей.

На пятерых жителей края завели уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество). На имущество одного предприятия наложили арест.

На время следствия двум обвиняемым избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий, еще одному — в виде залога. Еще двоих соучастников оставили под подпиской о невыезде. Дело направили в суд, мошенникам грозит до десяти лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю 4 марта.

Напомним, в ноябре в мэрии рассказали порталу Юга.ру, какой глубины по ГОСТу может быть дорожная яма и сколько действует гарантия на ее ремонт.