Какой глубины по ГОСТу может быть дорожная яма и сколько действует гарантия на ее ремонт? Отвечает мэрия Краснодара

В течение 2020 года администрация Краснодара отчитывалась о выполненном ямочном ремонте на дорогах. По данным на 21 октября, их залатали на 330 участках.

Юга.ру решили узнать, по какому принципу отбирают ямы для ремонта. В пресс-службе администрации Краснодара редакции ответили, что список ям для ремонта составляют на основе регулярных обследований и проверок в осенне-зимний период.

«Кроме того, при составлении планов работ учитываются поступившие представления прокуратуры Краснодара, ОГИБДД УМВД России по Краснодару, обращения граждан, письма депутатов Законодательного собрания Краснодарского края, депутатов городской думы Краснодара, проведенные личные приемы граждан», — уточнили в мэрии.