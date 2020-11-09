Какой глубины по ГОСТу может быть дорожная яма и сколько действует гарантия на ее ремонт? Отвечает мэрия Краснодара
Администрация Краснодара представила ответы на вопросы портала Юга.ру о ремонте дорог
В течение 2020 года администрация Краснодара отчитывалась о выполненном ямочном ремонте на дорогах. По данным на 21 октября, их залатали на 330 участках.
Юга.ру решили узнать, по какому принципу отбирают ямы для ремонта. В пресс-службе администрации Краснодара редакции ответили, что список ям для ремонта составляют на основе регулярных обследований и проверок в осенне-зимний период.
«Кроме того, при составлении планов работ учитываются поступившие представления прокуратуры Краснодара, ОГИБДД УМВД России по Краснодару, обращения граждан, письма депутатов Законодательного собрания Краснодарского края, депутатов городской думы Краснодара, проведенные личные приемы граждан», — уточнили в мэрии.
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Также Юга.ру поинтересовались, существуют ли ГОСТ для ям и какие есть допустимые пределы их глубины и ширины. В администрации города сослались на ГОСТ Р 50597-2017: длина ямы не должна превышать 15 см, ширина — 60 см, а глубина — 5 см. Срок устранения ям на асфальтобетонном покрытии составляет от 1 до 20 дней.
При этом укладывать асфальтобетон нельзя летом и весной при температуре ниже 5 °С, осенью — ниже 10 °С. Работать с покрытием недопустимо в дождливую и снежную погоду. Гарантия на выполненный ямочный ремонт составляет один год.
Также редакция спросила, куда обращаться автомобилистам, которые попали в яму, и жителям, которые видят неровности на дороге или тротуаре. В пресс-службе ответили, что за дороги общего пользования местного значения отвечает департамент транспорта, обратиться к его специалистам можно по телефону 8 (861) 218-99-00. Заказчик работ на проезжей части дорог по муниципальным контрактам — МКУ «Центр мониторинга дорожного движения и транспорта», телефон учреждения: 8 (861) 218-99-58.
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«Также сообщаем, что при выявлении ямы асфальтобетонного покрытия проезжей части дороги общего пользования местного значения или иных недостатках улично-дорожной сети рекомендуем обратиться в ЕДДС по номеру 050 или обратиться с письменным обращением в департамент транспорта администрации Краснодара», — отметили в мэрии.
В пресс-службе также рассказали, что при латании дорог используют мелкозернистую асфальтобетонную смесь типа Б марки II. Кроме того, предусмотрен ремонт верхнего слоя асфальтобетона и замена верхних изношенных слоев и основания из щебня.
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