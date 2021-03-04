Шесть жителей Краснодара умерли от коронавирусной пневмонии

Напомним, за последние сутки в Краснодарском крае выявили 145 зараженных COVID-19. От двусторонней пневмонии тяжелой формы и других болезней скончались 14 пациентов ковид-госпиталей.

В больницах Краснодара [не уточняется, каких именно] умерли шесть местных жителей. Речь идет о 85-летней женщине и пятерых мужчинах. Им было от 56 до 84 лет.

В Северском районе скончалась 67-летняя женщина [место жительства не уточняется]. В Усть-Лабинском районе умер 55-летний мужчина из Гулькевичского района. В Тихорецке скончалась 80-летняя жительница Кавказского района, в Туапсе — 81-летняя жительница муниципалитета. В Лабинской ЦРБ медикам не удалось спасти пенсионерку из Армавира. Ей было 79 лет.

В Сочи зафиксировали три летальных случая. На курорте умерли двое мужчин, одному был 71 год, другому — 83 года. Также врачи не смогли спасти 76-летнюю женщину. Где проживали трое умерших пациентов, в оперативной сводке не сообщили.