В Сочи будут судить женщину, которая издевалась над своим пасынком
СК 3 марта рассказал об уголовном деле в отношении жительницы Сочи, которая избивала пасынка и не давала ему еду и воду
По данным следствия, 51-летняя женщина жила вместе с 45-летним мужем и его 10-летним сыном на улице Шаумяна в Сочи. С декабря 2018 года по май 2019 года она систематически била ребенка руками и ногами по разным частям тела, а также лишала его пищи, воды, одежды и сна. Кроме того, мальчика регулярно заставляли ночью делать работу по дому.
Мачеха издевалась над ребенком по незначительным поводам — например, если он не слушался или отказывался есть приготовленную еду. Сейчас мальчик живет со своей матерью.
Против сочинки возбудили уголовное дело по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (Истязание малолетнего). Материалы дела направили в суд. Кроме того, в отношении отца мальчика завели дело по ст. 156 УК РФ (Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Расследование продолжается, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю 3 марта.
Напомним, в декабре 2020 года следственный комитет Кубани организовал проверку по факту избиения ребенка в Армавире.