В Сочи будут судить женщину, которая издевалась над своим пасынком

СК 3 марта рассказал об уголовном деле в отношении жительницы Сочи, которая избивала пасынка и не давала ему еду и воду

По данным следствия, 51-летняя женщина жила вместе с 45-летним мужем и его 10-летним сыном на улице Шаумяна в Сочи. С декабря 2018 года по май 2019 года она систематически била ребенка руками и ногами по разным частям тела, а также лишала его пищи, воды, одежды и сна. Кроме того, мальчика регулярно заставляли ночью делать работу по дому.

Мачеха издевалась над ребенком по незначительным поводам — например, если он не слушался или отказывался есть приготовленную еду. Сейчас мальчик живет со своей матерью.