В горах Сочи произошло лобовое ДТП

Краснодарский край

Распечатать

Утром 3 марта на трассе Адлер — Красная Поляна случилась авария с двумя легковушками, есть пострадавшие

ДТП случилось на 27-м километре трассы Адлер — «Альпика сервис». По предварительным данным, водитель автомобиля BMW ехала в сторону Адлера и не справилась с управлением. В результате машина выехала на встречку и врезалась в Renault.

В результате столкновения пострадали оба водителя иномарок.

На месте происшествия организовали реверсивное движение, сообщил порталу Юга.ру старший инспектор отделения по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи Евгений Кривоконев.

Читайте также:

За последнее время Юга.ру не раз писали о ДТП, произошедших в Сочи. Так, 23 февраля в Центральном районе машина вылетела через отбойник на встречку, пострадали два ребенка. В этот же день в Адлерском районе произошло ДТП с автобусом и иномаркой, в котором пострадали четыре человека.

27 февраля ДТП произошло на совмещенной дороге Адлер — Красная Поляна: в тоннеле столкнулись четыре машины, не обошлось без пострадавших.

Автомобили ГИБДД ДТП Красная Поляна Сочи

Новости

В Краснодаре мужчина обманул пенсионерку, продав ей белье за 30 тыс. рублей
Вход под фонтаном, подземные кинозалы и место для пальм. Власти Краснодара рассказали детали о проекте «Авроры»
В Сочи от коронавируса умер 38-летний мужчина
Галицкий за год вложил в ФК «Краснодар» 1,21 млрд рублей
В Краснодаре мошенники лишили жилья 86-летнюю женщину
В Краснодаре 4-летняя девочка играла со спичками и подожгла линолеум и кухонный гарнитур

Лента новостей

Город для автомобилей или людей?
Вчера, 08:01
Город для автомобилей или людей?
Как собираются развивать улицы в историческом центре Краснодара
«Вам лечение не нужно»
1 марта, 08:00
«Вам лечение не нужно»
Жительнице Кубани отказывают в лекарствах от ВИЧ
«Я просто очень счастлива»
1 марта, 16:10
«Я просто очень счастлива»
Жительница Кубани выиграла автомобиль

Реклама на портале