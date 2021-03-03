В горах Сочи произошло лобовое ДТП
Утром 3 марта на трассе Адлер — Красная Поляна случилась авария с двумя легковушками, есть пострадавшие
ДТП случилось на 27-м километре трассы Адлер — «Альпика сервис». По предварительным данным, водитель автомобиля BMW ехала в сторону Адлера и не справилась с управлением. В результате машина выехала на встречку и врезалась в Renault.
В результате столкновения пострадали оба водителя иномарок.
На месте происшествия организовали реверсивное движение, сообщил порталу Юга.ру старший инспектор отделения по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи Евгений Кривоконев.
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За последнее время Юга.ру не раз писали о ДТП, произошедших в Сочи. Так, 23 февраля в Центральном районе машина вылетела через отбойник на встречку, пострадали два ребенка. В этот же день в Адлерском районе произошло ДТП с автобусом и иномаркой, в котором пострадали четыре человека.
27 февраля ДТП произошло на совмещенной дороге Адлер — Красная Поляна: в тоннеле столкнулись четыре машины, не обошлось без пострадавших.