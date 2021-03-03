В горах Сочи произошло лобовое ДТП

Утром 3 марта на трассе Адлер — Красная Поляна случилась авария с двумя легковушками, есть пострадавшие

ДТП случилось на 27-м километре трассы Адлер — «Альпика сервис». По предварительным данным, водитель автомобиля BMW ехала в сторону Адлера и не справилась с управлением. В результате машина выехала на встречку и врезалась в Renault.

В результате столкновения пострадали оба водителя иномарок.

На месте происшествия организовали реверсивное движение, сообщил порталу Юга.ру старший инспектор отделения по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи Евгений Кривоконев.