В Краснодаре загорелся асфальтовый завод, есть пострадавший

Краснодарский край

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В Краснодаре утром 2 марта начался пожар в промзоне в Комсомольском микрорайоне

Сообщение о пожаре на улице Демуса поступило спасателям в 9:49. Прибывшие на место специалисты установили, что пламя распространилось на открытой площадке промышленного предприятия. Площадь пожара составила 90 кв. метров.

Спустя час, в 10:38, огонь потушили. На месте работали 56 человек и 16 единиц техники. В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщили, что есть пострадавший. В «Типичном Краснодаре» пишут, что происшествие случилось на асфальтовом заводе.

Как писали Юга.ру, 16 февраля в краевом центре произошел пожар в бывшем ресторане «Бургас», а через день загорелись склады с ламинатом.

Краснодар МЧС Пожары

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