На Кубани 26-летний водитель погиб в ДТП с «Газелью»

Краснодарский край

Распечатать

Утром 2 марта в Славянском районе произошла автомобильная авария, в которой погиб человек

Авария произошла утром 2 марта в 6:55 на 98-м километре трассы Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк. По предварительным данным, 26-летний водитель автомобиля ВАЗ-2107 двигался со стороны Анастасиевской в сторону Темрюка, выехал на встречку и врезался в «Газель».

Читайте также:

26-летний парень скончался на месте до приезда скорой. Еще трое пассажиров были госпитализированы. Также травмы получил водитель «Газели», его доставили в больницу для осмотра.

На место происшествия прибыли сотрудники ДПС, они организовали реверсивное движение. В 9:30 ограничения на этом участке дороге сняли, сообщили порталу Юга.ру в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД по Краснодарскому краю.

Ранее Юга.ру писали о том, что в Новороссийске утром 26 февраля произошло ДТП с участием четырех машин, пострадал водитель грузовика. А 1 марта в Динском районе грузовик выехал на встречку и устроил смертельное ДТП.

Автомобили ГИБДД ДТП Славянский район смерть

Новости

Кадыров предложил своего родственника на пост мэра Грозного
На Кубани 26-летний водитель погиб в ДТП с «Газелью»
На сайте мэрии Геленджика появилось заявление об уходе Богодистова, но он назвал это фейком
В Сочи «Ласточка» насмерть сбила мужчину
На мартовские праздники между Туапсе и Гагрой будет курсировать ретро-поезд, пассажиры которого смогут попасть на экскурсии по Абхазии
Под Туапсе взорвалась машина с людьми

Лента новостей

Город для автомобилей или людей?
Сегодня, 08:01
Город для автомобилей или людей?
Как собираются развивать улицы в историческом центре Краснодара
«Вам лечение не нужно»
Вчера, 08:00
«Вам лечение не нужно»
Жительнице Кубани отказывают в лекарствах от ВИЧ
«Я просто очень счастлива»
Вчера, 16:10
«Я просто очень счастлива»
Жительница Кубани выиграла автомобиль

Реклама на портале