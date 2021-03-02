На Кубани 26-летний водитель погиб в ДТП с «Газелью»

Утром 2 марта в Славянском районе произошла автомобильная авария, в которой погиб человек

Авария произошла утром 2 марта в 6:55 на 98-м километре трассы Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк. По предварительным данным, 26-летний водитель автомобиля ВАЗ-2107 двигался со стороны Анастасиевской в сторону Темрюка, выехал на встречку и врезался в «Газель».

26-летний парень скончался на месте до приезда скорой. Еще трое пассажиров были госпитализированы. Также травмы получил водитель «Газели», его доставили в больницу для осмотра.

На место происшествия прибыли сотрудники ДПС, они организовали реверсивное движение. В 9:30 ограничения на этом участке дороге сняли, сообщили порталу Юга.ру в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД по Краснодарскому краю.