На Кубани грузовик выехал на встречку и устроил смертельное ДТП

В Динском районе 1 марта произошло ДТП с большегрузом и «Газелью», в результате которого погиб человек

Авария случилась около 12:00 на трассе М4 «Дон» — станица Новотитаровская. По предварительным данным, водитель грузовика MAN при обгоне выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль «Газель».

В результате ДТП водителя грузовика и пассажира второй машины госпитализировали с травмами. Водитель «Газели» погиб на месте до приезда медиков.

Сотрудники ГИБДД регулировали движение после аварии, прокомментировали порталу Юга.ру в отделе пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.