На Кубани грузовик выехал на встречку и устроил смертельное ДТП

Краснодарский край

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В Динском районе 1 марта произошло ДТП с большегрузом и «Газелью», в результате которого погиб человек

Авария случилась около 12:00 на трассе М4 «Дон» — станица Новотитаровская. По предварительным данным, водитель грузовика MAN при обгоне выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль «Газель».

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В результате ДТП водителя грузовика и пассажира второй машины госпитализировали с травмами. Водитель «Газели» погиб на месте до приезда медиков.

Сотрудники ГИБДД регулировали движение после аварии, прокомментировали порталу Юга.ру в отделе пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Ранее Юга.ру писали, что утром 26 февраля в Новороссийске произошло ДТП с участием четырех машин.

Динской район ДТП смерть

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