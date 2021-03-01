От коронавирусной пневмонии тяжелой формы умерли еще 15 кубанцев

Напомним, за последние сутки в регионе коронавирус подтвердился у 150 человек. В ковидных госпиталях пяти муниципалитетов от двусторонней пневмонии тяжелой формы умерли еще 15 кубанцев.

В больницах Армавира [каких именно, не уточняется] скончались три местных жителя — это двое мужчин в возрасте 80 и 93 лет и 65-летняя женщина. В Тихорецком районе умер 72-летний местный житель и 71-летний пациент из Кавказского района.

В Крымском районе также зафиксировали три летальных случая. Там медикам не удалось спасти жителей Абинского района, Новороссийска и Геленджика. Им было от 56 до 77 лет.

В Лабинском районе скончались 81-летняя пенсионерка из Мостовского района и 83-летний мужчина из Армавира.

В Сочи от коронавирусной пневмонии умерли пять жителей курорта. Речь идет о трех женщинах и двух мужчинах в возрасте от 75 до 86 лет.