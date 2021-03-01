От коронавирусной пневмонии тяжелой формы умерли еще 15 кубанцев

Краснодарский край, Вся Россия

Распечатать

В Краснодарском крае к 1 марта жертвами ковида стали 1 тыс. 944 человека

Напомним, за последние сутки в регионе коронавирус подтвердился у 150 человек. В ковидных госпиталях пяти муниципалитетов от двусторонней пневмонии тяжелой формы умерли еще 15 кубанцев.

В больницах Армавира [каких именно, не уточняется] скончались три местных жителя — это двое мужчин в возрасте 80 и 93 лет и 65-летняя женщина. В Тихорецком районе умер 72-летний местный житель и 71-летний пациент из Кавказского района.

В Крымском районе также зафиксировали три летальных случая. Там медикам не удалось спасти жителей Абинского района, Новороссийска и Геленджика. Им было от 56 до 77 лет.

В Лабинском районе скончались 81-летняя пенсионерка из Мостовского района и 83-летний мужчина из Армавира.

В Сочи от коронавирусной пневмонии умерли пять жителей курорта. Речь идет о трех женщинах и двух мужчинах в возрасте от 75 до 86 лет.

Всего за время пандемии в Краснодарском крае зарегистрировали смерть от коронавируса 1 тыс. 944 человек. По всей стране жертвами COVID-19 стали 86 тыс. 455 заболевших.

Здравоохранение Коронавирус Медицина смерть Эпидемии

Все материалы по теме:

Новости

В Геленджике приезжая задушила 99-летнюю пенсионерку подушкой и поясом от халата
В Новороссийске девочка выпала с балкона многоэтажки
В Музыкальном микрорайоне Краснодара поставили водооткачивающую технику из-за постоянных засоров канализации
На Кубани грузовик выехал на встречку и устроил смертельное ДТП
Уроженка Кубани и мать тройняшек вышла в финал музыкального телеконкурса
Художник показал, как могли бы выглядеть микрорайоны Краснодара в человеческом облике

Лента новостей

«Вам лечение не нужно»
Сегодня, 08:00
«Вам лечение не нужно»
Жительнице Кубани отказывают в лекарствах от ВИЧ
«Я просто очень счастлива»
Сегодня, 16:10
«Я просто очень счастлива»
Жительница Кубани выиграла автомобиль
Тбилисский район подвел итоги пяти лет
26 февраля, 20:12 Партнерский
Тбилисский район подвел итоги пяти лет
Глава района рассказал о благоустройстве и бюджетах

Реклама на портале