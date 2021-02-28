От коронавирусной пневмонии умерла 45-летняя краснодарка

Краснодарский край

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В Краснодарском крае к 28 февраля умерли 1 тыс. 929 пациентов с подтвержденным COVID-19

Напомним, за последние сутки в регионе выявили 157 новых случаев коронавируса. Кроме того, в инфекционных госпиталях восьми муниципалитетов от коронавирусной пневмонии тяжелой формы умерли 14 человек.

Так, в медучреждениях Сочи умерли пять человек. На курорте скончались 57-летний житель Курганинского района, 49-летний мужчина и три женщины в возрасте 60, 72 и 84 лет, проживавшие в городе.

В Краснодаре умерла 45-летняя жительница города. В Усть-Лабинске ушел из жизни 59-летний мужчина из Кореновского района. В больнице Крымска не удалось спасти 70-летнего жителя Анапы. В Тихорецке умерла 72-летняя женщина из Новопокровского района. В больнице Анапы умер 72-летний местный житель.

В Лабинском районе и в Армавире зафиксировали по два летальных случая. В первом муниципалитете врачам не удалось спасти 57-летнего жителя Армавира и 69-летнего мужчину из Мостовского района. Во втором муниципалитете скончались двое мужчин, которые проживали в городе. Им было 53 года и 77 лет.

Всего за время пандемии на Кубани умерли 1 тыс. 929 пациентов с подтвержденным COVID-19. По всей стране число летальных случаев к 28 февраля увеличилось до 86 тыс. 122.

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