От коронавирусной пневмонии умерла 45-летняя краснодарка

Напомним, за последние сутки в регионе выявили 157 новых случаев коронавируса. Кроме того, в инфекционных госпиталях восьми муниципалитетов от коронавирусной пневмонии тяжелой формы умерли 14 человек.

Так, в медучреждениях Сочи умерли пять человек. На курорте скончались 57-летний житель Курганинского района, 49-летний мужчина и три женщины в возрасте 60, 72 и 84 лет, проживавшие в городе.

В Краснодаре умерла 45-летняя жительница города. В Усть-Лабинске ушел из жизни 59-летний мужчина из Кореновского района. В больнице Крымска не удалось спасти 70-летнего жителя Анапы. В Тихорецке умерла 72-летняя женщина из Новопокровского района. В больнице Анапы умер 72-летний местный житель.

В Лабинском районе и в Армавире зафиксировали по два летальных случая. В первом муниципалитете врачам не удалось спасти 57-летнего жителя Армавира и 69-летнего мужчину из Мостовского района. Во втором муниципалитете скончались двое мужчин, которые проживали в городе. Им было 53 года и 77 лет.