Главу кубанской строительной компании ГИК заключили под стражу за вырубку леса

Краснодарский край

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Краснодарский краевой суд 26 февраля оставил под стражей застройщика Мисака Казаряна

Ранее гендиректора ООО «ГИК» Мисака Казаряна заключили под стражу по решению Октябрьского районного суда. Сегодня Краснодарский краевой суд оставил это решение без изменения. Адвокат Кондрат Горишний рассказал «Коммерсанту», что застройщика обвинили по ст. 260 УК РФ (Незаконная рубка леса). По версии следствия, Казарян поручил спилить 76 краснокнижных пицундских сосен рядом со строительной площадкой в Геленджике.

При этом адвокат отметил, что крайсуд убрал из решения фразу о том, что Казарян является организатором преступления, а также информацию о его возможном воздействии на свидетелей. 

По данным РИА «Новости», застройщика заключили под стражу еще 13 февраля. Сегодня была апелляция, но решение оставили без изменений. Теперь юристы будут обжаловать его в кассации.

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Главу кубанской строительной компании ГИК заключили под стражу за вырубку леса
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