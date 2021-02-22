В Краснодарском крае умерли 14 человек с коронавирусом

Краснодарский край

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Оперштаб Краснодарского края 22 февраля сообщил о 14 новых летальных случаях среди пациентов с подтвержденным COVID-19

Напомним, за минувшие сутки коронавирус подтвердился у 93 женщин и 69 мужчин в Краснодарском крае. Также в регионе зарегистрировали 14 новых летальных случаев.

Как уточнили в оперштабе Кубани, у всех пациентов с коронавирусом развилась внебольничная двусторонняя пневмония. Болезнь протекала в тяжелой форме.

В больницах Краснодара [каких именно не уточняется] умерли три человека: две женщины 60 лет и 61 года, а также 90-летний мужчина.

Четыре летальных случаях зафиксировали в Сочи. На курорте скончались 68-летний мужчина, а также женщины в возрасте 62, 72 и 82 лет. Место жительства умерших пациентов не уточняется.

В Туапсе скончался 88-летний житель района, в Темрюке — 69-летняя женщина. Также зафиксировали смерти в Тихорецке, Новороссийске и Анапе. Всего к 22 февраля на Кубани от коронавируса умерли 1838 человек. 

Коронавирус

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