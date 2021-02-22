За сутки на Кубани подтверждено 162 новых случая заболевания коронавирусом, в том числе у 6 детей

В России к 22 февраля зарегистрировали 4 млн 177 тыс. 330 случаев коронавируса в 85 регионах

Согласно данным федерального оперштаба, в России за минувшие сутки выявили 12 тыс. 604 новых случая COVID-19. Самый большой суточный прирост инфицированных наблюдается в Москве — 1 тыс. 723. Следом идут Санкт-Петербург (+957) и Московская область (+728).

На юге России и в регионах Северного Кавказа ситуация по новым зараженным следующая: Ростовская область — 313, Краснодарский край — 162 , Ставропольский край — 142, Крым — 86, Кабардино-Балкария — 74, Севастополь — 63, Дагестан — 55, Карачаево-Черкесия — 46, Северная Осетия — 36, Ингушетия — 20, Адыгея — 15, Чечня — 11.

Вот как распределились случаи по муниципалитетам:

в Краснодаре — 51;

в Сочи — 14;

в Геленджике и Мостовском районе — по 9;

в Тимашевском районе — 7;

в Армавире, Горячем Ключе, Апшеронском иПриморско-Ахтарском районах — по 6;

в Курганинском районе — 5;

в Белореченском и Белоглинском районах — по 4;

в Кореновском, Ейском, Лабинском, Тихорецком, Новопокровском районах — по 3;

в Анапе, Туапсинском, Отрадненском, Щербиновском, Староминском, Славянском, Новокубанском районах — по 2;

в Новороссийске, Темрюкском, Кавказском, Усть-Лабинском, Брюховецком, Тбилисском районах — по 1.

В Краснодарском крае к 22 февраля зарегистрировали 37 тыс. 502 случая COVID-19. Как уточнили в оперштабе Кубани, среди 162 новых заболевших — 93 женщины и 69 мужчин. Также коронавирус подтвердился у шести детей. Возраст пациентов от 10 до 87 лет.