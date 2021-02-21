В Краснодаре от коронавирусной пневмонии умер 39-летний мужчина

Напомним, за минувшие сутки коронавирус подтвердился у 100 женщин и 64 мужчин в Краснодарском крае. Также в регионе зарегистрировали 17 новых летальных случаев.

Как уточнили в оперштабе Кубани, у всех пациентов с коронавирусом развилась внебольничная двусторонняя пневмония. Болезнь протекала в тяжелой форме.

В больницах Краснодара [каких именно не уточняется] умерли шесть жителей города. Это три женщины в возрасте 80, 85 и 93 лет, а также трое мужчин, которым было 39 лет, 81 и 84 года.

Три летальных случаях зафиксировали в Сочи. На курорте скончались 68-летний и 73-летний мужчины, а также 67-летняя женщина. Место жительства умерших пациентов не уточняется.

В Тихорецке скончался 69-летний житель Кавказского района. В Туапсе умерла 65-летняя местная жительница, в Армавире — 87-летний житель муниципалитета. Врачам Крымской ЦРБ не удалось спасти 46-летнюю пациентку, а медикам Анапы — 63-летнего мужчину [место жительства пациентов неизвестно].

В Новокубанской районной больнице умер 73-летний житель муниципалитета. В Усть-Лабинске скончалась 82-летняя местная жительница, в Новороссийске — 67-летняя пациентка.