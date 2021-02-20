Навального приговорили к крупному штрафу по делу о клевете на ветерана

20 февраля в Мосгорсуде состоялось сразу два заседания с участием политика — по делам об «Ив Роше» и клевете на ветерана. Утром суд оставил в силе приговор по первому делу, но зачел в срок отбывания нахождение Навального в СИЗО и под домашним арестом. Таким образом, оппозиционер должен провести в колонии 2 года, 6 месяцев и 2 недели. Он выйдет на свободу в конце июля — начале августа 2023 года

Напомним, в конце декабря 2014 года политик Алексей Навальный получил 3,5 года условного срока по делу «Ив Роше», а его брат Олег — 3,5 года колонии общего режима. В 2017 году ЕСПЧ признал приговор произвольным и необоснованным. Подробнее про дело «Ив Роше» можно почитать тут . Несмотря на это в начале февраля оппозиционеру заменили условный срок на 3,5 года колонии общего режима.

За что Навального судили на этот раз? Политика обвинили в клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко, который весной 2020 года снялся в агитационном ролике RT по поправкам в Конституцию РФ. Оппозиционер в своем твиттере выложил видео и назвал всех участников съемок «продажными холуями» и «предателями». Помимо Артеменко в ролике участвовали дизайнер Артемий Лебедев, командир отряда космонавтов Олег Кононенко, актер Иван Охлобыстин, экс-капитан команды КВН и политик Сангаджи Тарбаев, врач Лео Бокерия и другие.

Навальный во время заседаний также ругался на низкие пенсии у пенсионеров, а внука Артеменко называл «торговцем дедом». Кроме того, адвокаты политика требовали отвода судьи Вера Акимова. Она совещалась по этому вопросу около часа и решила не давать себе отвод.

На суде 93-летний Артеменко не смог объяснить, откуда он узнал про твит Навального, и как именно политик его оскорбил. Во время допроса рядом с ветераном находилось несколько человек, которые подсказывали ему, что говорить. Однако суд не принял этот факт во внимание и не сообщил, кто находится в одной комнате с пенсионером.

Как прошел суд? Всего в феврале 2021 года по этому делу прошло три заседания, на которых юристы Навального зафиксировали множество нарушений. Например, судья не удовлетворила практически ни одно ходатайство защиты, а при допросе по видеосвязи ветерана, его 95-летней соседки и других участников постоянно пропадал звук.

Кроме того, прокурор Екатерина Фролова утверждала, что во время заседания Навальный оскорбил участников процесса, в том числе семью Артеменко. Суд сообщил, что направит в СК материалы для проверки.

Что решил суд? Приговор должны были огласить 20 февраля в 18:00, однако судья Акимова опоздала на 40 минут, сообщила «Медиазона» . В итоге Навального признали виновным в клевете на ветерана и приговорили к штрафу в размере 850 тыс. рублей. Обвинение просило 950 тыс. рублей. Отметим, что максимальный размер штрафа по ч. 2 ст. 128.1 УК РФ — 1 млн рублей. Сам политик свою вину не признал и заявил, что дело в отношении него возбудили незаконно, это политическое преследование.

Часть выступления Навального, во время последнего слова в суде

Помните, вы нам дали полчаса на ознакомление. Единственная вещь, которая меня интересовала — я сделал выписку, и я ее потом доставал и смотрел. Каждый раз в пафосные моменты, когда прокурорша говорила, что ветераны — наше все, и только ради ветеранов мы существуем, и такие как вы их оскорбляют, и даже потом, когда в своей камере я телевизор включал, там рассказывали, что я оскорбил ветерана и вся Россия существует для ветерана. Я доставал бумажку и смотрел на нее, а это листочек — справка из отдела соцобеспечения, и они там пишут, какую помощь они оказали ветерану Артеменко.

И там указано, что последний раз он получил продуктовый набор 6 июля, а всего за четыре года он получал помощь семь раз. Общая стоимость сертификатов на продукты — 11 тысяч рублей. Вот и вся ваша забота о ветеранах , е-мое, лицемерные вы негодяи!

Еще одна страница материалов — состав следственной группы, 15 человек из разных регионов, бездельников и охламонов, свезли в Москву, дали им жилье, чтобы они расследовали это преступление — на это ушло больше денег, чем получил ветеран, наверное, за всю жизнь. Один день этого суда стоит больше, чем ветеран получил за четыре года помощи от государства, которое осмеливается заявлять что оно заботится о ветеранах.

<...> Это просто реально чудовищно. Здесь выступал чучундрик, который написал на меня заявление, сказал лучшую фразу за весь процесс: «Я смотрю ролик, видно, что человек пожилой и бедный». А чего он бедный? В нашей стране это абсолютная ассоциация у любого, бедный — значит ветеран, так почему же, я не понимаю?!

Если вы все надрывались и рассказывали, как вы их любите, давайте возьмем тех, кто проиграл войну — Италия, Германия, Япония — в России самая маленькая пенсия. Я писал такой законопроект, чтобы повысить пенсию до солдат [Германии] — не хватит денег, чтобы построить дворец.

Какое ваш Путин и «Единая Россия» имеют отношение к победе в войне? Из окопов не вылезали? Вы используете [ее], потому что не хотите говорить по-настоящему, потому что вам неловко обсуждать любую текущую проблему. С вами хотят поговорить про коррупцию, бедность, а сказать вам нечего. И когда задают острые вопросы, сразу возникает — какой дворец, какой Димон? Давайте поговорим про ветеранов.

<...> Я включаю телевизор и вижу стыдный репортаж. Показывают тот эпизод, что ветеран узнал, что его оскорбил Навальный. И так случилось удивительным образом, что дома была съемочная группа, показывают: лежит человек в трусах на одеяле, рядом внук стоит, и в глазах его счастье, он доволен: я наконец-то монетизировал деда. Все счастливые, камеры снимают, а за камерой, наверное, стоит Маргарита Симоньян, которая говорит — давай дед, не рыпайся, лежи.

Вы всем этим процессом, цель которого понятна, унизили и оскорбили ветеранов хуже, чем всем, что вы делали до этого.

Вы использовали человека как куклу — он то хочет выступать, то не хочет; вы открыто подписываетесь за него. Он в вашем представлении не живой человек. Для вас и вашей власти это просто механизм, кукла, которую вы хотите использовать для себя.

Какое-то количество вашей телепублики вы обманете, но, я уверен, ваш план не сработает, огромное количество людей следит за процессом, им так же противно и тошно, потому что они, в отличие от вас, считают ветеранов и пенсионеров нормальными людьми, над которыми нельзя издеваться, за них нельзя подписываться, подделывать заявления, снимать в беспомощном состоянии. И то, что вы задумали, я уверен, у вас не получится, и так или иначе право возьмет свое и каждый ответит.